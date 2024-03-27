Telefon Bağımlılığı Evlilikleri Nasıl Olumsuz Etkiliyor? | Kendini Bilmek

Mutlu Bir Yuvanın En Büyük Sırrı Ne?

Kendini Bilmek'e bugün Aile Ve Çift Terapisti Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:17 Türk Hekim Gazzelilere Şifa Olmak İçin Gitti

03:25 Türk Hekim Taner Kamac Filistinlere Umut Oluyor

04:15 Gazze'nin Bitmek Bilmeyen İnsanlık Dramı

08:30 Filistin'deki İnsanlık Dramı

13:10 Eşim Bana Değer Ver Diyorum "Hak Etmen Lazım Diyor"

16:10 Telefon Bağımlılığı Evlilikleri Nasıl Olumsuz Etkiliyor

29:01 Çocuklara Sorumluluk Bilincini Nasıl Kazandırabiliriz?

49:10 Mutlu Bir Evlilik İçin Yaş Farkı Önemli Mi?

1:00:02 Mutlu Bir Yuvanın En Büyük Sırrı Ne?

1:05:35 Alışveriş Bağımlılığından Kurtulmak Nasıl Mümkün?

1:11:25 Sınav Stresinden Nasıl Kurtulabiliriz?