Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. Alper Cihan ve Prof. Dr. Sevgi Aras ile milyonları destekleyen hastalık, diyabet konuşuldu.

Diyabet (şeker hastalığı) nedir? Gizli şeker nedir? Çocuklarda neden diyabet görülür? Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün Diyabet (şeker hastalığı) konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Prof. Dr. Alper Cihan ve Prof. Dr. Sevgi Aras konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Diyabet (şeker hastalığı) nedir?

04:30 Milyonları etkileyen sinsi hastalık: Diyabet

06:30 Diyabetin görülme sıklığı

10:30 Şeker hastaları nasıl beslenmeli?

13:30 Diyabete yatkınlığı artıran faktörler neler?

16:30 Diyabete sebep olan temel etkenler neler?

22:30 Diyabette risk faktörleri neler?

34:00 Yanlış beslenme diyabeti nasıl etkiliyor?

37:45 Şeker hastaları nasıl beslenmeli?

48:15 Diyabet hangi hastalıkları tetikliyor?

53:00 Obezitenin şeker hastalığı ile ilişkisi

01:13:00 Diyabetle mücadelede egzersizin önemi nedir?