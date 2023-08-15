Zihinsel Yorgunluk ve Aşırı Düşünme | Kendini Bilmek
Bu bölümde Psikolog Erdinç Türk ile aşırı düşünmenin zararları konuşuldu.
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün Erdinç Türk konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:48 Zihinsel Yorgunluk ve Aşırı Düşünme
05:20 İnsan Düşünmeden Durabilir mi?
07:45 Zihinsel Yorgunluk Neden Oluşur?
10:00 Düşünce Yüklerimizden Nasıl Arınabiliriz?
20:00 Zihinsel Yorgunluk ve Aşırı Düşünme
38:00 İç Sesimiz Davranışlarımızı Nasıl Yönlendirir?
43:30 İçimizdeki Ses Kimin Sesi
53:42 Çocuklarda Sağlıklı Düşünme Becerisi Nasıl Kazandırılır?
01:16:46 Genellikle Hangi Duygu ve Düşüncelerden Kaçıyoruz?
01:22:22 Duygu Düzenleme Becerisi Nasıl Kazanılır?