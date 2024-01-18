Ortopedi ve Grip Salgını - Kendini Bilmek

Hangi durumlarda, antibiyotik kullanılmalı?

Diz ağrılarının temel sebebi ne? Diz ağrılarında ameliyat ne zaman öneriliyor? Menisküs yırtığı tedavisi nasıl yapılıyor? Diz ağrılarına sebep olan durumlar neler? Kendini Bilmek'e bugün Op. Dr. Erdal Güngör ve Dr. Elvin Alaskar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Ortopedi ve Travmotolojik Hastalıklar

03:00 Diz ağrılarının temel sebebi ne?

05:30 Diz ağrılarında ameliyat ne zaman öneriliyor?

07:30 Menisküs yırtığı tedavisi nasıl yapılıyor?

11:15 Menisküs yırtığı en çok kimlerde oluyor?

16:00 Dizlerimiz neden sürekli ağrıyor?

18:50 Diz ağrılarına sebep olan durumlar neler?

20:00 Ağrılara karşı ameliyat kaçınılmaz mı?

21:00 Açık diz ameliyatları riskli mi?

23:00 Eklem kireçlenmesi neden olur?

31:00 Diz protez ameliyatları nasıl olur?

33:00 Diz ağrılarının bitkisel tedavisi var mı?

35:00 Aşırı kilo diz ağrılarını nasıl etkiliyor?

40:00 Ortopedi ve travmatolojik hastalıklar

52:00 Grip vakaları neden arttı?

01:00:00 Hangi durumlarda, antibiyotik kullanılmalı?

01:02:00 Mevsimsel grip hastalığı ve grip aşısı

01:11:00 Kulak ağrıları hangi hastalığın habercisi?

01:15:00 Bademcik şişmesi neden olur?

01:20:00 Uyku apnesi çocuklarda hangi sorunlara yol açılıyor?

01:25:00 Sinüzit belirtileri ve sinüzit tedavisi

01:29:00 Sinüzit neden olur?

01:38:00 Kulak temizliğinde nelere dikkat edilmeli?