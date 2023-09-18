Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek

Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?

Kendini Bilmek'e bugün Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Ece Altındağ Orhan ile Uzman Psikolog Reyhan Erdoğan Aydın konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...



00:40 Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı

05:40 Kanser hastalarının yaşadığı psikososyal sorunlar

08:45 Kanser nasıl bir hastalık?

13:00 Kansere verilen psikolojik tepkiler

14:00 Kanser sürecinde görülen psikolojik sorunlar

18:00 Kanser hastaları hangi tepkileri verir?

20:45 Kanser tanısında öfke ve inkar

24:04 Kanser tanısı almak bir travma mıdır?

28:30 Kanser tedavisinde erken tanının önemi

40:40 Kanser belirtileri ve tedavi yöntemleri

56:00 Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?

1:07:40 Kanser sürecinde "stres yapmamalıyım" stresi

1:12:10 Kanser hastaları hangi tepkileri verir?

1:18:28 Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?

1:23:50 Kanser sürecinde kontrol kaygısı

1:25:40 Kanser tedavisinde kendimize şefkatli davranabilmek