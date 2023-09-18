Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek
Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?
Kendini Bilmek'e bugün Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Ece Altındağ Orhan ile Uzman Psikolog Reyhan Erdoğan Aydın konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:40 Kanser Hastalığında Ruh Sağlığı
05:40 Kanser hastalarının yaşadığı psikososyal sorunlar
08:45 Kanser nasıl bir hastalık?
13:00 Kansere verilen psikolojik tepkiler
14:00 Kanser sürecinde görülen psikolojik sorunlar
18:00 Kanser hastaları hangi tepkileri verir?
20:45 Kanser tanısında öfke ve inkar
24:04 Kanser tanısı almak bir travma mıdır?
28:30 Kanser tedavisinde erken tanının önemi
40:40 Kanser belirtileri ve tedavi yöntemleri
56:00 Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?
1:07:40 Kanser sürecinde "stres yapmamalıyım" stresi
1:12:10 Kanser hastaları hangi tepkileri verir?
1:18:28 Kanser tanısı alan kişiler bu durumla nasıl baş edebilir?
1:23:50 Kanser sürecinde kontrol kaygısı
1:25:40 Kanser tedavisinde kendimize şefkatli davranabilmek