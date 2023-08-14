Ailede Duygu Odaklı İletişim | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Şeyma Koçak ve Klinik Psikolog Zeynep Kayhan ile ailede duygu odaklı iletişimin önemi konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ailede duygu odaklı iletişimin önemi" konuşuldu.

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Klinik Psikolog Şeyma Koçak ve Klinik Psikolog Zeynep Kayhan oldu.

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00:00 Kendini Bilmek

02:00 Duygu odaklı olmak ne demek?

03:50 Ailede duygu odaklı iletişim

10:50 Ailede iletişimi bozan faktörler nelerdir?

27:12 Duygularımızı yansıtmak iletişimi bozar mı?

36:50 Ailede iletişimi bozan faktörler nelerdir?

01:00:00 Duygularımızın sorumluluğunu nasıl alabiliriz?

01:13:18 Duygu odaklı iletişim kurmamak nelere sebep olur?

01:37:37 Duygularımızı nasıl somut hale getirebiliriz?

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