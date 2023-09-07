Kıskançlık, Haset, Minnet ve Şükran | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Ömer Yurtsever ile kıskançlık ve haset konuşuldu.

Kimler neden kıskançlık duyar? Hasetlik besleyenlere karşı nasıl davranmalıyız? Kıskançlık doğal bir duygu mudur?

Kendini Bilmek'te bugün Uzman Klinik Psikolog Ömer Yurtsever ile "Kıskançlık, Haset ve Minnet, Şükran" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kıskançlık, haset ve minnet, şükran

04:00 Kıskançlık ve haset birbirinden nasıl ayrılır?

07:30 Kıskançlık ve hasetlik duygusu sonradan mı oluşur?

10:00 Kıskançlıktan kurtulmak mümkün mü?

14:45 Yetersizlik duygusu ve haset arasındaki ilişki

22:15 Kıskançlık doğal bir duygu mudur?

32:00 İnsan neden kıskançlık duyar?

44:15 Yetersizlik duygusu hangi sorunlara yol açıyor?

52:00 Şükran ve minnet arasındaki fark

01:01:00 Şükran mı duyuyoruz yoksa minnettar mıyız?

01:05:00 Minnettar olmak hayatımızı nasıl etkiler?

01:13:00 Değersizlik, minnet duygusunu nasıl etkiliyor?

01:17:00 Kıskançlıktan kurtulmak mümkün mü?