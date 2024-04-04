Eşler Birbirine Aşağılayıcı Şekilde Davranmasının Sebebi Nedir? I Kendini Bilmek

Bipolar Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

Kendini Bilmek'te bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunduğu Kendini Bilmek programına Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Gazze'de İnsanlık Dramı Devam Ediyor

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12:15 Eşimin Annesi Kocamdan Sürekli Para İstiyor Ne Yapmalıyım?

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40:10 Eşim Bana Kadınlık Yapamıyorsun Diyor Ne Yapmalıyım?

42:20 Eşim Bana Şiddet Uyguluyor Sonra Özür Diliyor Onu Hemen Affetmeli Miyim?

48:05 Eşim Benimle Hiç Sohbet Etmiyor Ne Yapmalıyım?

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54:46 Bipolar Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?

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