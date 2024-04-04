Eşler Birbirine Aşağılayıcı Şekilde Davranmasının Sebebi Nedir? I Kendini Bilmek
Bipolar Bozukluğu Nasıl Anlaşılır?
Kendini Bilmek'te bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun sunduğu Kendini Bilmek programına Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
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