Okula başlamak çocuk için ne ifade eder? I Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'te bugün "Okula Uyum Süreci" konuşuldu.

Okula başlamak çocuk için ne ifade eder? Çocuğun okula hazır olduğu nasıl anlaşılır? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Okula Uyum Süreci" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.

05:00 Okula Uyum Sürecinde Yaşananlar

07:00 Okula başlamak çocuk için ne ifade eder?

10:00 Ayrılmakta zorlanan sadece çocuk mudur?

18:00 Çocuklar neden okula gitmekte zorlanır?

21:00 Ailenin stresi ve kaygısı çocuğa nasıl yansır?

28:00 Her düştüğünde çocuğun yanında olmak doğru mu?

38:00 Çocuğa esnek davranmak ne ifade eder?

41:00 Okul ile aile arasında nasıl bir iş birliği olmalı?

58:00 Çocuğun okula hazır olduğu nasıl anlaşılır?

01:14:00 Çocuklar için ders çalışma programı nasıl olmalı?

01:17:00 Çocuklar neden ödev yapmakta zorlanıyor?