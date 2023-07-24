Bağlanmak | Kendini Bilmek

Bu bölümde Dr. Ayşe Kaya Göktepe ile "Bağlanmanın Hayatımıza Etkisi" konuşuldu.

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 7. bölümü ile sizlerle...

Kendini Bilmek'in Dr. Ayşe Kaya Göktepe konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Bağlanmak" başlığı altında şu konular konuşuldu:

00:00 Kendini Bilmek

01:00 Bağlanma nedir?

08:00 Bağlanmanın hayatımızdaki etkisi

10:00 Bağlanma tipleri

20:00 Çocuğun sağlıklı bağlandığı anlaşılır?

35:00 Kişinin bağlanma ihtiyacı

38:00 Anne ve çocuk arasındaki bağın önemi