Bağlanmak | Kendini Bilmek
Bu bölümde Dr. Ayşe Kaya Göktepe ile "Bağlanmanın Hayatımıza Etkisi" konuşuldu.
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 7. bölümü ile sizlerle...
Kendini Bilmek'in Dr. Ayşe Kaya Göktepe konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Bağlanmak" başlığı altında şu konular konuşuldu:
00:00 Kendini Bilmek
01:00 Bağlanma nedir?
08:00 Bağlanmanın hayatımızdaki etkisi
10:00 Bağlanma tipleri
20:00 Çocuğun sağlıklı bağlandığı anlaşılır?
35:00 Kişinin bağlanma ihtiyacı
38:00 Anne ve çocuk arasındaki bağın önemi