Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek

Öfkesiz bir hayat mümkün mü? Öfkenin asıl sebebi ertelenmiş hazlar mı? Öfke kontrolü nasıl sağlanır? Öfkeli bireylerle nasıl baş edebiliriz?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Oruç ve Öfke Kontrolü" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Psikolog Elif Zahide Gök ve Klinik Psikolog Mehmet Büyükçorak oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Oruç ve öfke kontrolü

04:00 Oruçluyken daha mı fazla öfkeleniyoruz?

06:30 Öfkesiz bir hayat mümkün mü?

16:00 Öfkenin asıl sebebi ertelenmiş hazlar mı?

29:00 İstenmeyen duygu ve düşüncelerin önünü kesmek mümkün mü?

36:00 Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

47:00 Öfkeli bireylerle yaşayan kimseler bununla nasıl baş edebilir?

51:00 Öfkeli bireylerle nasıl baş edebiliriz?

54:00 Kurban kişiliğin zorba kişiliğe dönüşme süreci

01:03:00 Öfkesiz bir hayat mümkün mü?

01:06:00 Kontrolsüz öfke için neler yapılabilir?