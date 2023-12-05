Çocukluk Döneminde Yaşanan Travmalar | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Cumali Aydın ve Klinik Psikolog Erdinç Türk ile çocukluk döneminde yaşanan travmalar konuşuldu.

Çocukluk dönemi, bireyin kişiliğinin temellerinin atıldığı ve duygusal gelişiminin şekillendiği kritik bir dönemdir. Maalesef, çocuklukta yaşanan travmalar, ilerleyen dönemlerde farklı sonuçlar doğurabilir. Özellikle yaşanan travmaların öfke duygusunu tetikleme potansiyeli yüksektir. Birçok araştırma, çocuklukta yaşanan travmaların, ilerleyen yaşlarda öfke sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir. Özellikle ihmal, istismar, aile içi çatışmalar gibi travmatik olaylar, çocuğun duygusal dengesini etkileyebilir. Bu tür durumlar, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasına, güvensizlik duygularına ve öfke sorunlarına neden olabilir. Çocukluk döneminde yaşanan travmaların, öfke duygusunu tetiklemesi, kişinin duygusal dünyasında derin izler bırakabilir. Bu izler, yetişkinlikte farklı ilişki ve davranış biçimleriyle kendini gösterebilir.

Bu bölümde Klinik Psikolog Cumali Aydın ve Klinik Psikolog Erdinç Türk ile çocuklukta yaşanan travmaların öfke kontrolü konuşuldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

06:00 Çocukluk döneminde yaşanan travmalar öfkeye mi dönüşüyor?

19:00 Çocukların öfkesi neden saldırganlığa dönüşüyor?

24:30 Anne ve babanın tutumu çocuğun kişilik yapısını nasıl etkiler?

28:30 Neden aniden öfkeleniyoruz?

30:00 Ergenlik döneminde gençlerin duygusal zorlukları

38:00 Ergenlik döneminde görülen ruhsal değişimler neler?

58:00 Öfke patlamaları ve öfke kontrolü

01:03:00 Tiktok aile kurumuna nasıl zarar veriyor?

01:07:00 Sosyal medyanın bireye ve aile kurumuna verdiği zararlar

01:12:00 Aile içinde yaşanan sorunlar öfkeyi nasıl tetikliyor?

01:29:00 Çocukluk döneminde yaşanan travmalar öfkeye mi dönüşüyor?