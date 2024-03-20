Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü | Kendini Bilmek

İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?

Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü | Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Duygusal Yükü Hafifletmek: Paylaşmak

04:00 İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?

06:30 Acılar Paylaştıkça Azalırken Mutluluk Neden Paylaştıkça Artıyor?

15:30 Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü

17:50 Çocuklara Paylaşma Duygusunu Nasıl Kazandırabiliriz?

24:00 İnsanlar Neden Aşırı Fedakarlık Yapar?

29:00 Fedakarlık Karşılık Bulmayınca Hangi Sorunlar Ortaya Çıkıyor?

45:00 Kendini Seven İnsanlar mı Daha Paylaşımcıdır?

49:00 Paylaşmak Neden Önemli?

01:02:00 Sevdiklerimizi Neden Paylaşamıyoruz?

01:05:00 Çocuklar Anne Babalarını Neden Paylaşamıyor?

01:13:00 Aşırı Fedakarlık İyi mi Kötü mü?