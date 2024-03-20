Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü | Kendini Bilmek
İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?
Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü | Kendini Bilmek
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Duygusal Yükü Hafifletmek: Paylaşmak
04:00 İnsanın Paylaşma İhtiyacı Neye Dayanır?
06:30 Acılar Paylaştıkça Azalırken Mutluluk Neden Paylaştıkça Artıyor?
15:30 Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın İlişkileri İyileştirici Yönü
17:50 Çocuklara Paylaşma Duygusunu Nasıl Kazandırabiliriz?
24:00 İnsanlar Neden Aşırı Fedakarlık Yapar?
29:00 Fedakarlık Karşılık Bulmayınca Hangi Sorunlar Ortaya Çıkıyor?
45:00 Kendini Seven İnsanlar mı Daha Paylaşımcıdır?
49:00 Paylaşmak Neden Önemli?
01:02:00 Sevdiklerimizi Neden Paylaşamıyoruz?
01:05:00 Çocuklar Anne Babalarını Neden Paylaşamıyor?
01:13:00 Aşırı Fedakarlık İyi mi Kötü mü?