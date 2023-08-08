Başarıyı Ertelemek | Kendini Bilmek

Bu bölümde Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Öndağ ve Eğitimci / Yazar Cumali Sever ile başarının önündeki engel, erteleme hastalığı konuşuldu.

Ertelemeyi sonradan mı öğreniriz? Erteleme alışkanlığı hayatımıza nasıl giriyor? Erteleme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna ulaşır? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün erteleme hastalığı konuşuldu.

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Eğitimci / Yazar Uzman Dr. Faruk Öndağ ve Eğitimci / Yazar Cumali Sever oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Başarıya giden yoldaki engel: Ertelemecilik

03:30 Ertelemeyi sonradan mı öğreniriz?

05:30 Erteleme alışkanlığı hayatımıza nasıl giriyor?

24:00 Kendimize uygun "Başarı" tanımını bulmak

26:30 Başarısızlığın sebepleri nelerdir?

32:00 Erteleme alışkanlığından kurtulmak

35:30 Tembellik bir kişilik özelliği mi?

39:30 Erteleme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna ulaşır?

44:30 Başarıya giden yolda güdülenmek: Motivasyon

54:00 Kendimize uygun "Başarı" tanımını bulmak

57:00 Hayatta şans eseri olan şeyler var mı?

01:04:00 Başarıya giden yolda güdülenmek: Motivasyon

01:12:00 Üniversite tercih döneminde yaşananlar

01:16:00 Öğrenciler tercih döneminde neler yaşıyor?

01:23:00 Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...

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