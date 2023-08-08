Başarıyı Ertelemek | Kendini Bilmek
Bu bölümde Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Öndağ ve Eğitimci / Yazar Cumali Sever ile başarının önündeki engel, erteleme hastalığı konuşuldu.
Ertelemeyi sonradan mı öğreniriz? Erteleme alışkanlığı hayatımıza nasıl giriyor? Erteleme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna ulaşır? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün erteleme hastalığı konuşuldu.
Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konukları Eğitimci / Yazar Uzman Dr. Faruk Öndağ ve Eğitimci / Yazar Cumali Sever oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Başarıya giden yoldaki engel: Ertelemecilik
03:30 Ertelemeyi sonradan mı öğreniriz?
05:30 Erteleme alışkanlığı hayatımıza nasıl giriyor?
24:00 Kendimize uygun "Başarı" tanımını bulmak
26:30 Başarısızlığın sebepleri nelerdir?
32:00 Erteleme alışkanlığından kurtulmak
35:30 Tembellik bir kişilik özelliği mi?
39:30 Erteleme alışkanlığı ne zaman hastalık boyutuna ulaşır?
44:30 Başarıya giden yolda güdülenmek: Motivasyon
54:00 Kendimize uygun "Başarı" tanımını bulmak
57:00 Hayatta şans eseri olan şeyler var mı?
01:04:00 Başarıya giden yolda güdülenmek: Motivasyon
01:12:00 Üniversite tercih döneminde yaşananlar
01:16:00 Öğrenciler tercih döneminde neler yaşıyor?
01:23:00 Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr