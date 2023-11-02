Panik Atak Nasıl Çözülür? | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

08:00 Filistin'de insanlık dramı yaşanmaya devam ediyor

20:00 Çocuğuma ödev sorumluluğunu nasıl kazandırabilirim?

30:00 Doğru iletişim kullanarak kızımı K-POP kültüründen nasıl vazgeçirebilirim?

38:00 Panik atak yaşıyorum, ne yapmalıyım?

45:00 Çocuklarımı kreşe vermem bağlanma sorununu oluşturur mu?

54:00 Sağlıklı bağlanma için çocuklarımıza nasıl davranmalıyız?

01:02:00 Aile içi ilişkilerde sınır koyma neden önemli?

01:21:00 Çocuklarda ve yetişkinlerde zorbalık

01:35:00 İyi bir anne olmaya çalışıyorum ama olamıyorum...