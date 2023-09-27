Çalışmayı İstememek | Kendini Bilmek

Üniversite mezunu oğlum çalışmak istemiyor, ne yapabilirim?

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'te bugün, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

02:30 Kızım toplum içinde konuşamıyor, bu nasıl geçer?

09:30 Temizlik yüzünden eşimle sürekli tartışıyoruz, ne yapmalıyım?

22:30 6 yaşında kızım dişini fırçalamak istemiyor, ne yapmalıyım?

27:00 Eşimden para isterken zorlanıyorum, çekiniyorum, ne yapmalıyım?

32:00 Üniversite mezunu oğlum çalışmak istemiyor, ne yapabilirim?

42:00 Kızımda dikkat eksikliği var, ödevlerini yapamıyor, ne yapmalıyım?

56:00 Kayınvalideme nasıl sınır koyabilirim?

01:00:00 4 yaşındaki oğlum hala bebekliğe özgü tavırlarını sürdürüyor, ne yapmalıyım?

01:03:00 2 yaşındaki oğlumu tek bırakınca hemen ağlıyor, ne yapmalıyım?

01:07:00 9 yaşındaki oğlum ders çalışırken sıkılıyor, oynamak istiyor, ne yapmalıyım?

01:13:00 Eşim hasta, ilaç kullanıyor, bana çok kaba davranıyor, ne yapmalıyım?

01:20:00 Yıllardır ailemden uzakta yaşadım, bu durum beni çok etkiliyor, ne yapmalıyım?

01:25:00 İlkokula giden oğlum kızınca bizi cezalandırmak istiyor, ne yapmalıyım?

01:32:00 Eşim düzen konusunda çok takıntılı, ne yapmalıyım?