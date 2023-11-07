Hayallerimiz ve hedeflerimiz I Kendini Bilmek

Hedeflerimize ulaşmada engel olan tutumlarımız nelerdir?

Kendini Bilmek programına bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Hayallerimiz be hedeflerimiz konusu irdelendi. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

01:39 Hayallerimiz ve hedeflerimiz

05:50 Her şey bir hayalle mi başlar?

09:25 Yetişkinler neden daha az hayal kurar?

13:38 İnsan neden hayal kurar veya kuramaz?

21:05 Hayal gücünün gelişim süreçleri

21:48 Hayal ve hedef ayrımı nasıl yapılır?

33:25 Gelecek kaygısı gelecek hedeflerini nasıl etkiler?

35:20 Hedeflerimizin kendimize uygun olduğunu nasıl anlarız?

40:45 Hedeflerin önündeki engelleri nasıl aşabiliriz?

45:40 Hedef belirlemek ve hayal kurmanın önemi

52:15 Gelecek kaygısı gelecek hedeflerini nasıl etkiler?

1:11:42 Hedeflerimize ulaşmada engel olan tutumlarımız nelerdir?

1:16:32 Motivasyonumuzu nasıl sağlarız?

1:27:45 Kaygı hali hayal kurmayı engeller mi?

1:32:45 Hayalleri olan çocuklar yetiştirmek