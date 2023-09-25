Ailede Doğru İletişim I Kendini Bilmek

Her zaman suçlayacak birini bulmak yüklerimizi hafifletir mi?

Özür dilemek neden zor gelir? Ailede ortak dil nasıl sağlanır? İletişim kaynaklı sorunlar nasıl çözülür? Kendini Bilmek programına bugünkü bölümüne Aile Danışmanı Filiz Tepe konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ailede Doğru İletişim" konuşuldu.

01:35 Ailede doğru iletişim

07:03 Aile içi iletişimde yaşanan temel sorunlar

29:15 Ailede ortak dil nasıl sağlanır?

42:24 İkili iletişimde iletişime dair yapılan hatalar

50:40 Özür dilemek neden zor gelir?

1:02:38 Aile içi iletişimde sınırlar

1:16:55 Her zaman suçlayacak birini bulmak yüklerimizi hafifletir mi?

1:26:33 İletişim kaynaklı sorunlar nasıl çözülür?

1:29:55 İletişim kurarken empati yapabilmek neden önemli?