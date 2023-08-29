Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler I Kendini Bilmek

Yetişkinler neden ailesine "bağımlı" olur?

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler" konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler

05:00 Yetişkinler neden ailesine "bağımlı" olur?

09:00 Anne babamızın söylediği her şeyi yapmak zorunda mıyız?

18:00 Çocuklar nasıl anne babalarına bağımlı bireyler haline geliyor?

27:00 Çocuklarını Kendilerine Bağımlı Hale Getiren Ebeveynler

58:00 Annesinden Kopamamış Damatlar

01:10:00 Başkalarına Bağımlı Yaşayanların Özellikleri

01:12:00 Ailesine Bağımlı Kişilerin Hissettiği Suçluluk Duygusu

01:30:00 Aile Bağımlılıklarına Sınır Koymanın Önemi