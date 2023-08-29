Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler I Kendini Bilmek
Yetişkinler neden ailesine "bağımlı" olur?
Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler" konuşuldu. Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Evlilikte Ailesine Aşırı Bağımlı Eşler
05:00 Yetişkinler neden ailesine "bağımlı" olur?
09:00 Anne babamızın söylediği her şeyi yapmak zorunda mıyız?
18:00 Çocuklar nasıl anne babalarına bağımlı bireyler haline geliyor?
27:00 Çocuklarını Kendilerine Bağımlı Hale Getiren Ebeveynler
58:00 Annesinden Kopamamış Damatlar
01:10:00 Başkalarına Bağımlı Yaşayanların Özellikleri
01:12:00 Ailesine Bağımlı Kişilerin Hissettiği Suçluluk Duygusu
01:30:00 Aile Bağımlılıklarına Sınır Koymanın Önemi