Bağlanma Kuramına Göre Bağlanma Stilleri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Erva Kıray ve Klinik Psikolog Sedat Taniş ile bağlanmanın hayatımıza etkisi konuşuldu.

Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğündeki Kendini Bilmek'in bu bölümünde Sağlıklı İlişkilerin Temeli: Bağlanma konusu ele alındı.

Psikolog Nihan Avcı'ya bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Erva Kıray ve Uzman Klinik Psikolog Sedat Taniş eşlik etti.

00:00 Kendini Bilmek

03:36 Bağlanma Kuramına Göre Bağlanma Stilleri

08:31 Güvenli Bağlanma Nasıl Sağlanır?

12:00 Kaygılı Bağlanma Nedir?

14:15 Anne ve Çocuk Arasındaki Bağın Önemi

28:00 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi

46:30 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?

56:19 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi

01:00:15 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisinde Bağlanmanın Önemi

01:06:45 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?

01:26:43 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi

01:28:47 Bağlanma Stillerinin İş Hayatına Olan Etkileri

01:32:16 Güvenli Bağlanma Nasıl Sağlanır?

01:35:00 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?