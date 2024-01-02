Bağlanma Kuramına Göre Bağlanma Stilleri | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Erva Kıray ve Klinik Psikolog Sedat Taniş ile bağlanmanın hayatımıza etkisi konuşuldu.
Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğündeki Kendini Bilmek'in bu bölümünde Sağlıklı İlişkilerin Temeli: Bağlanma konusu ele alındı.
Psikolog Nihan Avcı'ya bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Erva Kıray ve Uzman Klinik Psikolog Sedat Taniş eşlik etti.
00:00 Kendini Bilmek
03:36 Bağlanma Kuramına Göre Bağlanma Stilleri
08:31 Güvenli Bağlanma Nasıl Sağlanır?
12:00 Kaygılı Bağlanma Nedir?
14:15 Anne ve Çocuk Arasındaki Bağın Önemi
28:00 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi
46:30 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?
56:19 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi
01:00:15 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisinde Bağlanmanın Önemi
01:06:45 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?
01:26:43 Bağlanmanın Hayatımızdaki Etkisi
01:28:47 Bağlanma Stillerinin İş Hayatına Olan Etkileri
01:32:16 Güvenli Bağlanma Nasıl Sağlanır?
01:35:00 Kaygılı Bağlanma Stili Yaşayan Kişi Ne Yapmalı?