Skolyoz ve Omurga Hastalıkları I Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. Bekir Yavuz Uçar ve Doç. Dr. Mehmet Ağırman ile skolyoz ve omurga hastalıkları konuşuldu.

Psikolog Nihan Avcı'nın katkılarıyla Kendini Bilmek yeni bölümüne Prof. Dr. Bekir Yavuz Uçar, Doç. Dr. Mehmet Ağırman konuk oldu..

00:00 Kendini Bilmek

01:15 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları

07:50 Beden Ağrılarına En Çok Hangi Etkenler Neden Oluyor?

13:10 Fıtık Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Neler?

16:35 Skolyoz Nedir?

18:00 Skolyoz Hangi Durumlarda Oluyor?

20:30 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları

25:00 Skolyoza Karşı Hangi Egzersizler Tavsiye Ediliyor?

26:30 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları

31:30 Skolyoza Karşı Korse Kullanımı Etkili Mi?

33:50 Beden Ağrılarını Önlemede Egzersiz Ne Kadar Etkili?

36:20 Hangi Durumlarda Skolyoz Ameliyatı Yapılıyor?

44:50 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları

51:40 Her Bel ağrısı Fıtık Mıdır?

54:05 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları

55:10 Fıtık Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Neler?

57:45 Bel Fıtığında Cerrahi Dışındaki Tedavi Yöntemler

01:01:40 Kimler Fıtık Ameliyatı Olabilir ?

01:04:40 Fıtık Her Yaşta Görülebilir Mi ?

01:18:40 Fıtık Hangi Durumlarda Patlar ?

01:25:00 Skolyoz ve Omurga Hastalıkları