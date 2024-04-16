Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak | Kendini Bilmek
Bilinçli Medya Kullanımı İçin Aileler Ne Yapmalı?
Kendini Bilmek'e bugün Doç. Dr. Özkan Sapasağlam konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak
04:30 Günümüzde Çocukların ve Ailelerin Medya İle İlişkisi
12:00 Medyanın Hayatımıza Etkisi Yıllar Önce Nasıl Değişti?
16:00 Türkiye Sosyal Medyada Kaç Saat Vakit Geçiriyor?
20:30 Dijital Alışkanlıklarımız Hangi Yöne Gidiyor?
27:00 Çocuklarda Ekran Kullanımı Ne Zaman Başlamalı ve Ne Kadar Olmalı?
37:00 Günümüzde Çocukların ve Ailelerin Medya İle İlişkisi
42:00 Çocuklarda Ekran Kullanımı Ne Zaman Başlamalı ve Ne Kadar Olmalı?
51:00 Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak
53:00 Çocuklar Medya Ortamlarında Hangi Olumsuzluklara Maruz Kalıyor?
57:00 Medya İçerikleri ve Ekran Kullanımı Çocukların Gelişimini Nasıl Etkiliyor?
01:08:00 Siber Zorbalığı Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?
01:24:00 Çocuğum İnternet veya Oyun Bağımlısı mı?
01:32:00 Bilinçli Medya Kullanımı İçin Aileler Ne Yapmalı?