Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak | Kendini Bilmek

Bilinçli Medya Kullanımı İçin Aileler Ne Yapmalı?

Kendini Bilmek'e bugün Doç. Dr. Özkan Sapasağlam konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak

04:30 Günümüzde Çocukların ve Ailelerin Medya İle İlişkisi

12:00 Medyanın Hayatımıza Etkisi Yıllar Önce Nasıl Değişti?

16:00 Türkiye Sosyal Medyada Kaç Saat Vakit Geçiriyor?

20:30 Dijital Alışkanlıklarımız Hangi Yöne Gidiyor?

27:00 Çocuklarda Ekran Kullanımı Ne Zaman Başlamalı ve Ne Kadar Olmalı?

37:00 Günümüzde Çocukların ve Ailelerin Medya İle İlişkisi

42:00 Çocuklarda Ekran Kullanımı Ne Zaman Başlamalı ve Ne Kadar Olmalı?

51:00 Dijital Dünyada Çocuk ve Ebeveyn Olmak

53:00 Çocuklar Medya Ortamlarında Hangi Olumsuzluklara Maruz Kalıyor?

57:00 Medya İçerikleri ve Ekran Kullanımı Çocukların Gelişimini Nasıl Etkiliyor?

01:08:00 Siber Zorbalığı Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?

01:24:00 Çocuğum İnternet veya Oyun Bağımlısı mı?

01:32:00 Bilinçli Medya Kullanımı İçin Aileler Ne Yapmalı?