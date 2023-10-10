Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz | Kendini Bilmek
Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile hayattaki tercihlerimiz konuşuldu
Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile hayattaki tercihlerimiz ve vazgeçtiklerimiz konuşuldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz
05:00 Her seçiş bir vazgeçiş mi?
06:30 Hayattaki seçimlerimiz bizi nasıl etkiliyor?
12:00 Depresyondaki insanlar neden seçim yapmaz?
15:50 Tercih yapmak neden zor geliyor?
20:15 Tercih yaparken duygu ve deneyimler neden önemli?
24:45 Her şeyi kontrol etmek mümkün mü?
32:00 Hayatta tercihlerimizi etkileyen faktörler neler?
36:00 Hayattaki seçimlerimiz bizi nasıl etkiliyor?
52:00 Başarısızlık korkusu seçimlerimizi nasıl etkiliyor?
01:04:00 Ertelemek uzun vadede nasıl zarar veriyor?
01:23:00 Kimler değişime direniyor?
01:29:00 İnsanlar neden değişmekten korkar?
01:32:00 Her seçiş bir seçiş bir vazgeçiş mi?