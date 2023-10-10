Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile hayattaki tercihlerimiz konuşuldu

Bu bölümde Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile hayattaki tercihlerimiz ve vazgeçtiklerimiz konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Tercihlerimiz ve Vazgeçtiklerimiz

05:00 Her seçiş bir vazgeçiş mi?

06:30 Hayattaki seçimlerimiz bizi nasıl etkiliyor?

12:00 Depresyondaki insanlar neden seçim yapmaz?

15:50 Tercih yapmak neden zor geliyor?

20:15 Tercih yaparken duygu ve deneyimler neden önemli?

24:45 Her şeyi kontrol etmek mümkün mü?

32:00 Hayatta tercihlerimizi etkileyen faktörler neler?

36:00 Hayattaki seçimlerimiz bizi nasıl etkiliyor?

52:00 Başarısızlık korkusu seçimlerimizi nasıl etkiliyor?

01:04:00 Ertelemek uzun vadede nasıl zarar veriyor?

01:23:00 Kimler değişime direniyor?

01:29:00 İnsanlar neden değişmekten korkar?

01:32:00 Her seçiş bir seçiş bir vazgeçiş mi?