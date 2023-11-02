Çağımızın Hastalığı: Obezite | Kendini Bilmek
Bu bölümde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uygar Düzci ile çağımızın hastalığı obezite konuşuldu.
Kaç kilonun üzeri obezite sayılıyor? Kilo problemi yaşayan çocuklar için ne yapılmalı? Kendini Bilmek'e bugün Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uygar Düzci konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Çağımızın hastalığı: Obezite
08:15 Vücut kitle indeksi sonuçları ne anlama gelir?
21:00 Çağımızın hastalığı: Obezite
24:00 Hangi yaş grupları obezite riski altında
27:00 Çocuklar nasıl obezite oluyor?
34:00 Obeziteye karşı sağlıklı beslenmenin önemi
45:00 Bazı insanlar çok yemesine rağmen neden kilo almıyor?
58:00 Obezitenin tedavisi nasıl olmalı?
01:05:00 Obezite cerrahi hangi durumlarda yapılmalı?
01:11:00 Mide botoksu nedir?
01:27:00 Mide ameliyatlarında avantaj var mı?
01:32:00 Mide ameliyatından sonra beslenme nasıl olmalı?