Anne ve çocuk beslenmesi I Kendini Bilmek

Annenin beslenme düzeni çocuğun sağlığını nasıl etkiler?

Çocukların beslenmesinde annelerin dikkat etmesi gerekenler neler? Annenin beslenme düzeni çocuğun sağlığını nasıl etkiler? Ek gıdaya geçiş süreci nasıl olmalı? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Anne ve çocuk beslenmesi" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:30 Anne ve Çocuk Beslenmesi

03:58 Beslenme Ruh Sağlını Nasıl Etkiliyor?

05:50 Gebelik Öncesinde Beslenmeye Dair Nelere Dikkat Edilmeli?

08:30 Kadınların Her Doğum Sonrası Boyu Kısalır mı?

11:48 Farklı Beslenme Biçimleri Hangi Koşullarda Tercih Edilir?

13:40 Gebelikte Bitkisel Çaylar Tüketmek Zararlı mı?

17:11 Gebelikte Sıvı Alımının Önemi

19:12 Sevmediğimiz Gıdaların Yerine Takviye Gıda Alınabilir mi?

24:28 Gebeler Bulantı Dönemlerinde Nasıl Beslenmeli?

44:45 Gebeler Dondurulmuş Balık Yiyebilir mi?

46:37 Sarılık Olan Bebeğe Şekerli Verilmesi Doğru mu?

53:09 Anne Sütünün Artmasında Anneye Verilen Psikolojik Desteğin Önemi

01:04:50 Bebeklerde Ek Gıda Sürecine Nasıl Geçilmeli?

01:12:30 Gebelikte Kabızlıkla Nasıl Mücadele Edilir?

01:26:00 Çocuk Şekerle Ne Zaman Tanışmalı?