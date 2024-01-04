Sağlıklı Yaşam İçin Spor | Kendini Bilmek

Bu bölümde Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı ve Op. Dr. Ali Koç sağlıklı yaşam ile ortopedi ve travmatoloji hastalıkları konuşuldu.

Bedenimiz bizimle nasıl konuşuyor? Günlük hareket etmek sağlığımızı nasıl koruyor? Kaslarımızı güçlendirmek için hangi hareketleri yapmak gerekiyor? Ağrıların giderilmesi için vitamin neden önemli?

Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'e bugünKendini Bilmek'e bugün Spor Eğitmeni Mahmut Talha Sağlıklı ve Op. Dr. Ali Koç konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Sağlıklı Yaşam İçin Spor

06:15 Bedenimiz bizimle nasıl konuşuyor?

14:15 Günlük hareket etmek sağlığımızı nasıl koruyor?

20:30 Sağlıklı duruş nasıl olmalı?

27:00 Doğru nefes teknikleri neler?

41:00 Kaslarımızı güçlendirmek için hangi hareketleri yapmak gerekiyor?

53:00 Ortopedi ve travmotoloji hastalıkları

58:00 Ortopedik hastalıklar neler?

01:20:00 Ağrıların giderilmesi için vitamin neden önemli?

01:26:00 Boy uzatma ameliyatı riskli mi?