Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma I Kendini Bilmek
Karşımızdakinin niyetinden emin olabilir miyiz?
Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
04:00 İlişkilerde "Zihin Okuma"
09:25 Karşımızdakini Anlamak ve Zihin Okumak Arasındaki Farklar
13:50 Karşımızdakinin Niyetinden Emin Olabilir miyiz?
20:00 Bir Düşünce Hatası: Zihin Okuma
33:20 Varsayımlara Göre Hareket Etmek: Zihin Okuma
45:30 Zihin Okuma Ne Zaman Hayatımızı Çıkmaza Sokar?
50:15 Telepati Nedir?
01:00:00 "Aklımdan Geçen Başıma Geldi" Cümlesini Neden Kurarız?
01:08:40 Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma
01:14:00 Bilişsel Esneklik Nedir?