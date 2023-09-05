Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma I Kendini Bilmek

Karşımızdakinin niyetinden emin olabilir miyiz?

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

04:00 İlişkilerde "Zihin Okuma"

09:25 Karşımızdakini Anlamak ve Zihin Okumak Arasındaki Farklar

13:50 Karşımızdakinin Niyetinden Emin Olabilir miyiz?

20:00 Bir Düşünce Hatası: Zihin Okuma

33:20 Varsayımlara Göre Hareket Etmek: Zihin Okuma

45:30 Zihin Okuma Ne Zaman Hayatımızı Çıkmaza Sokar?

50:15 Telepati Nedir?

01:00:00 "Aklımdan Geçen Başıma Geldi" Cümlesini Neden Kurarız?

01:08:40 Sosyal İlişkilerde Zihin Okuma

01:14:00 Bilişsel Esneklik Nedir?