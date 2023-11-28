Ergenlikten Çıkamamış Yetişkinler | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar ile olgunlaşamayan yetişkinlerin aile hayatı konuşuldu.

Bazı insanlar neden büyümekten korkar? Ergenlikten çıkamayan yetişkinler evlendiğinde neler yaşanır? Çocukların olgunlaşamamasında ebeveyn etkisi nedir? Kendini Bilmek'in bu bölümüne Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Bitmeyen ergenlik: Peter Pan Sendromu

06:15 Ergenlikten çıkamayan yetişkinler evlendiğinde neler yaşanır?

07:45 Ergenlikten çıkamamış yetişkinler

14:00 Peter Pan sendromu nedir?

18:45 Olgunlaşamayan yetişkinlerin aile hayatı

25:00 Ergenlikten çıkamayan yetişkinler evlendiğinde neler yaşar?

31:00 Büyümekten korkan "Yetişkinler"

33:15 Ergenlikten çıkamamış yetişkinler

44:00 Çocukların olgunlaşamamasında ebeveyn etkisi nedir?

48:30 Ergenlikten çıkamayan yetişkinler kriz anlarında nasıl davranır?

57:00 Bedel ödemek ve sorumluluk almak insanı olgunlaştırır mı?

01:10:00 Ergenlikten çıkmamış yetişkinler