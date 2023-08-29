Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları I Kendini Bilmek

Güç Durumlardan Olumlu Sonuç Çıkarabilme: Psikolojik Sağlamlık

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Rabia Yavuz ve Klinik Psikolog Cumali Aydın oldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları

05:00 Psikolojik Sağlamlığımızın Olduğunu Nasıl Anlarız?

07:00 Güç Durumlardan Olumlu Sonuç Çıkarabilme: Psikolojik Sağlamlık

12:25 İyi Yaşamın Anahtarı: Psikolojik Esneklik

25:30 Psikolojik Sağlamlığı Etkileyen Koruyucu Faktörler

44:50 Psikolojik Sağlamlığı Etkileyen Unsurlar

01:02:45 Hayatımızdaki Döngüler Tekrar Ediyorsa Ne Yapmalıyız?