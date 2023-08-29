Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları I Kendini Bilmek
Güç Durumlardan Olumlu Sonuç Çıkarabilme: Psikolojik Sağlamlık
Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Klinik Psikolog Rabia Yavuz ve Klinik Psikolog Cumali Aydın oldu.
00:00 Kendini Bilmek
04:00 Psikolojimizi Güçlendirmenin Yolları
05:00 Psikolojik Sağlamlığımızın Olduğunu Nasıl Anlarız?
07:00 Güç Durumlardan Olumlu Sonuç Çıkarabilme: Psikolojik Sağlamlık
12:25 İyi Yaşamın Anahtarı: Psikolojik Esneklik
25:30 Psikolojik Sağlamlığı Etkileyen Koruyucu Faktörler
44:50 Psikolojik Sağlamlığı Etkileyen Unsurlar
01:02:45 Hayatımızdaki Döngüler Tekrar Ediyorsa Ne Yapmalıyız?