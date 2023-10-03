Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek

Bu bölümde Dr. Abdülhakim Beki ve Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ile "Ruh Sağlığı ve Maneviyat" konuşuldu.

Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 55. Bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'e bugün Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Abdülhakim Beki ve Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Ruh Sağlığı ve Maneviyat

03:00 Maneviyattan Ne Anlamalıyız?

10:55 Maneviyatın Türleri Nelerdir?

15:00 Manevi Duygular İnsan Hayatına Nasıl Yön Verir?

22:00 Manevi İyi Oluş Nedir?

34:00 Manevi İyi Oluş Sağlanır?

54:00 Manevi Sosyal Hizmet Nedir?

01:06:00 Dr. Rukiye Karaköse

01:13:00 Dr. Abdulhakim Beki

01:22:00 Dr. Rukiye Karaköse

01:28:38 Dr. Abdulhakim Karaköse

01:38:00 Dr. Rukiye Karaköse