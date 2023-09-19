Kendilik Algısı ve Narsizm | Kendini Bilmek

Eş ilişkilerinde manipülasyona uğradığımızı nasıl anlarız?

Neden çevremizdeki narsist etiketlemeler artmaya başladı? Narsist kişileri dışarıdan ayırt edebilir miyiz? Narsistik davranışlar ile sağlıklı öz saygı arasındaki farklar nelerdir? Narsistik özellik gösteren insanlar çevrelerine nasıl bakar?

Kendini Bilmek'e bugün Psikolog - İletişimci Kevser Karaköse Türk ve Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

03:00 Her kibirli davranan kişiye narsist diyebilir miyiz?

05:30 Neden çevremizdeki narsist etiketlemeler artmaya başladı?

07:00 Narsist kişileri dışarıdan ayırt edebilir miyiz?

11:00 Övülmek her insanın hoşuna gider mi?

14:30 Kendilik algısı ve narsizm

18:30 Narsistik davranışlar ile sağlıklı öz saygı arasındaki farklar

21:00 Çocukken hiç görülmemiş olmak narsisizmi besler mi?

25:00 Narsisizmin kökeninde ne var?

29:00 Narsisizm yetişkinlikte kendini nasıl gösterir?

35:00 Narsistik özellik gösteren insanlar çevrelerine nasıl bakar?

43:00 Narsisizmin türleri neler?

52:00 Narsisizm neden oluşur?

58:00 Eşimizde narsistik özellikler olduğunu nasıl anlarız?

01:01:00 Narsistik manipülasyon: İdealize Etme, Değersizleştirme, Terk Etme

01:04:00 Eş ilişkilerinde manipülasyona uğradığımızı nasıl anlarız?

01:09:00 Eşimizde narsistik özellikler olduğunu nasıl anlarız?

01:12:00 Bağımlı kişi ve narsistik kişi neden birbirini çeker?

01:17:00 Bağımlılık örüntümüz olduğunu nasıl anlarız?

01:21:30 Sağlıklı şekilde sevildiğimizin göstergeleri

01:27:00 Narsisizmin tedavisi var mı?

01:33:00 Narsistik kişilere nasıl yaklaşmalıyız?