VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek 20 Haziran 2023 | 353. Bölüm
Karne günü çocuğumuza nasıl davranmalıyız? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 352. Bölüm
Soru- Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 351. Bölüm
Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu 19 Haziran 2023 | 350. Bölüm
Hayatı Başkalarına Bağlı Yaşamak | Kendini Bilmek 19 Haziran 2023 | 349. Bölüm
Bağırsak, Beyin ve Mutluluk İlişkisi I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 348. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 14 Haziran 2023 | 347. Bölüm
Üniversite sınavına gireceklere tavsiyeler I Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 346. Bölüm
Öfke Patlaması ve Panik Atak | Kendini Bilmek 13 Haziran 2023 | 345. Bölüm
Stresle Baş Etme Yöntemleri | Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 344. Bölüm
Soru-Cevap I Kendini Bilmek 08 Haziran 2023 | 343. Bölüm
Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 342. Bölüm
İnsanlar Arasındaki İlişkilerde En Temel Duygu: Güven I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 342. Bölüm
Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 341. Bölüm
Kurban, Kurtarıcı ve Zorba Kişilerin Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 339. Bölüm
İnsan Neden Yalan Söyler? I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 338. Bölüm
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 332. Bölüm
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 331. Bölüm
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek 04 Haziran 2023 | 330. Bölüm
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 15 Mayıs 2023 | 328. Bölüm
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 10 Haziran 2023 | 327. Bölüm
Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 326. Bölüm
Psikolojik Travmalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 325. Bölüm
Ayrılıkla Baş Etmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 324. Bölüm
Sorunlarla Yanlış Başa Çıkmanın Yolları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 323. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 322. Bölüm
Aile hayatında temel hatalar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 321. Bölüm
İletişim ve Sosyalleşme Becerilerini Geliştirme I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 320. Bölüm
Gençlerin Dünyasına Ulaşabilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 319. Bölüm
Soru-Cevap | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 318. Bölüm
İyilik yapma psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 317. Bölüm
Tavsiyeye İhtiyaç Duymak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 316. Bölüm
Deprem Sonrası Yeni Normal I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 315. Bölüm
Soru cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 314. Bölüm
İnsanın iyileşme yolları ve mizacın etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 313. Bölüm
Ruh sağlığı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 312. Bölüm
Afet yaralarını sarmak ve salgın riski I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 311. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 310. Bölüm
Deprem sonrası gelecek kaygısı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 309. Bölüm
Çocuklara deprem nasıl anlatılmalı? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 308. Bölüm
Travmalar ve Anormal Tepkiler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 307. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 306. Bölüm
Çocukların Gözünden Deprem I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 305. Bölüm
Deprem sonrası psikolojik ilk yardım I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 303. Bölüm
Afet Yönetim Sürecinde Medya I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 302. Bölüm
Deprem Haberleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 301. Bölüm
Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 300. Bölüm
Stres ve Kriz Yönetimi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 298. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 297. Bölüm
Dijital Çağda Ebeveyn Olmak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 296. Bölüm
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 295. Bölüm
Affetmenin İnsana Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 294. Bölüm
Kendimizi Eleştirmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 293. Bölüm
Pişmanlık I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 292. Bölüm
Başkalarını Suçlamak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 291. Bölüm
Ailede Karne Heyecanı I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 290. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 289. Bölüm
Sevmeye kendimizden başlamak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 287. Bölüm
Ailede Bireyselleşmenin Tehlikeleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 286. Bölüm
Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 285. Bölüm
Erteleme Eğilimi ve Baş Etme Yolları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 284. Bölüm
Empati Becerisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 283. Bölüm
Duyguları Kontrol Edebilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 282. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 281. Bölüm
Şiddetin Sebepleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 280. Bölüm
Korku Duygusunun Kökenleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 279. Bölüm
Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 278. Bölüm
Soru - Cevap I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 277. Bölüm
Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 276. Bölüm
Kaybetme Korkusu I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 275. Bölüm
Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 274. Bölüm
İlişkilerimizi Şekillendiren Dinamikler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 249. Bölüm
Utanç ve Suçluluk Psikolojisi I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 247. Bölüm
Geleceği Düşünmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 246. Bölüm
Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 245. Bölüm
Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 244. Bölüm
İnsan İlişkilerinde Denge Kendini Bilmek I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 243. Bölüm
Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 242. Bölüm
Ailede Din Eğitimine Dair Doğru Bilinen Yanlışlar Nelerdir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 125. Bölüm
Eğitimde Ailenin Rolü Nedir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 124. Bölüm
Neden ve Nasıl Tükeniyoruz? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 123. Bölüm
Çocuğunuz içe kapanık ise ne yapmanız gerekir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 122. Bölüm
Mutlu, Huzurlu, Dengeli Hayat İçin Ne Yapmalıyız? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 121. Bölüm
Değişimin Penceresinden İnsan ve İlişkiler I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 120. Bölüm
Çocuk Öfke Krizine Girdiğinde Ebeveynler Nasıl Davranmalı? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 119. Bölüm
Bedenimizin Verdiği Mesajları Duymak I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 118. Bölüm
Kaygı Bozukluğundan Nasıl Kurtulabilirim? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 117. Bölüm
Anti Sosyal Davranış Bozuklukları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 116. Bölüm
İlişkilerde En Çok Rastlanan Sorunlar I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 115. Bölüm
İnsanlara "Hayır" Diyebilmenin Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 114. Bölüm
Aile İçi Şiddet ve Psikolojik Sonuçları I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 113. Bölüm
Geçmişten Günümüze Dizilerde Kadın Rolleri I Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 112. Bölüm
Ani Duygu Değişimleri ve Öfke Patlaması 11 Haziran 2023 | 111. Bölüm
Kronik Hastalıklarla Psikolojik Olarak Baş Etme I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 110. Bölüm
Kişinin Kendisi ve Allah ile Olan Bağı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 109. Bölüm
Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Özgüven Eksikliğini Yenmek I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 107. Bölüm
Kendini Bilmek (106. Bölüm) 24 Nisan 2022 | 106. Bölüm
Narsist İnsan Nasıl Davranır? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Depresif Hallerden Kurtulma Yolları Nelerdir? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 104. Bölüm
Medyada Oluşturulan Annelik Algısı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 103. Bölüm
İnsanın Hayata Verdiği Anlam I Kendini Bilmek 16 Haziran 2023 | 102. Bölüm
İnsan Kendini Neden Yetersiz Hisseder? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Evlilik Öncesi Süreçte Yaşananlar I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 101. Bölüm
Yaşam Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Narsistik Davranış ve Karakter Özellikleri Nelerdir? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumsal Değişim I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 98. Bölüm
İnsanlar Neden Kıskanırlar? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Zor Zamanlarda Psikolojik Dayanıklılık I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Evliliklerde Eşler Arası İletişim Nasıl Olmalı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Geçmişten Günümüze Toplumda Kadının Yeri I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Ertelemek bir hastalık mı yoksa alışkanlık mı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Çocukların Üretkenliğini Arttırmanın Yolları I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 92. Bölüm
İnsanın İnanmaya Olan İhtiyacı I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Mutsuzluk ve Huzursuzluk Girdabından Kurtulmak I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Yalnızlıkla Nasıl Baş Edebiliriz? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Öfkeyle Nasıl Başa Çıkmalıyız? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Fobi ve Takıntılarımız I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Kaygıyı Yönetmek Mümkün mü? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Ailede, İş Yerinde, Okulda; Zorbalık I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Sağlık, Hastalıklar ve Maneviyatın Etkisi I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Kötülük İnsan Doğasının Bir Parçası mı? I Kendini Bilmek 11 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Duygusal Zekası Yüksek Çocuklar Yetiştirmek | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Şeker Üzerine Doğru Bildiğimiz Yanlışlar | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Uykunun ve Rüyanın Gizemi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Müzik ve Müzik Terapi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Geçmiş Hayatın Eş Seçimine Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Sanal Bağımlılıklar: Matrix | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Yeme Bozukluğu ve Sağlıklı Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Mutlu ve Uzun Süren Evliliğin Sırları Nelerdir? | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Modanın Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Ölümle Hayat Arasındaki Çizgi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Seyahatin İnsan Hayatına Etkileri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Hayatın Kontrolünü Ele Almak Mümkün mü? | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Sadelik, Mutluluk ve Minimalizm | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Filmler ve Süper Kahramanlar | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Hayatın En Karmaşık Duygusu: Aşk | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Başarıya Giden Yolda Ailenin Önemi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
İsrafın Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | . Bölüm
Çocukların Okula Hazır Oluşu: Okul Olgunluğu | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Artan Gençlik ve Güzellik Takıntısı | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Mekan, Hafıza İlişkisi ve Göçün Etkileri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 61. Bölüm
İktisat, İnsan ve Fıtrat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Medya, Algı Yönetimi ve Manipülasyon Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Düşüncenin Gücü | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Maneviyat | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Üniversite Tercihinin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 54. Bölüm
İnsan Sürekli Mutlu Olabilir mi? | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Sanatın İyileştirici Gücü | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi ve İlişkilerde Sınır Koyma Becerisi | Kendini Bilmek 10 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Mahremiyet Eğitimi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Bayramın Bireysel ve Toplumsal Yönü | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Kurban Bayramı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
İnsanın Büyüme Yolculuğu | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
En Coşkulu Mucize: Doğum | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Öğrenmeyi Öğrenmek | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Her Yönüyle Kayıp ve Yas | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Hayat Boyu Kimlik ve İnanç Oluşumu | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Oyun Terapisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Yaş Almak ve Yaşlılık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Moda Sosyolojisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Nezaket ve Adab-ı Muaşeret | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Dizilerin Toplum Üzerindeki Etkileri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Her Yönüyle Psikolojik Travma | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Minimal Yaşam | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İletişim ve İlişkiler | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Karakter, Huy ve Mizaç | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
İnsanın Çevre İle İlişkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Disleksi ve Dikkat Eksikliği | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Sürdürülebilir Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Hayatın İçinde Stres | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
İnsan Denen Meçhul | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Gençlerle İletişim | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Kişisel Gelişimin Hayata Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Dikkat, Hafıza ve Unutkanlık | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
İnsanın Bitki İle Olan İlişkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Dijital Yerliler ve Dijital Göçmenler | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Duygusal Zeka ve İlişkilere Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Pandemi Sürecinde Bayramlaşma | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Ramazan Sonrası Beslenme | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Online Eğitim | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Öfke Nöbeti | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Kişinin Kaderine Etkisi | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Evlenmeden Öncesi ve Sonrası | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Teknoloji Bağımlığı | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Dijital ve Gerçek Hayat | Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Düşünceler I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
İletişimde Samimiyet I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Psikolojik Sağlamlık Nedir? I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Anne ve Çocuk Arasındaki Bağın Önemi I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Enneagram: Dokuz Tip Mizaç Modeli I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Belirsizlik I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Sosyal Kaygı ve Aidiyet I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Nasıl Hayır Diyebiliriz? I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Masalların Hayatımızdaki Rolü I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Günümüz Çocukları I Kendini Bilmek 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek

Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

Alıngan olduğumuzu nasıl anlarız? Alıngan insanların özellikleri nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Alınganlık" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek programının bu bölümüne Aile ve Çift Terapisti / Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:18 İçimizdeki düşmancıl duyguları başkasına mal etmek: Alınganlık

03:17 İnsan neden birisine alınır?

03:40 Aşırı duyarlı ya da aşırı duyarsız olma hâli nasıl ortaya çıkar?

07:25 Alıngan insanların özellikleri nelerdir?

12:30 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

16:27 Değersizlik ve onaylanmama duygusu nasıl oluşur?

22:17 Alıngan kişilerle nasıl iletişim kurabiliriz?

25:20 Alıngan olduğumuzu nasıl anlarız?

31:40 Zihin kuramı nedir?

40:50 Karşımızdakinin zihnini okuduğumuzu gösteren durumlar

42:23 Alınganlık bencillik midir?

46:42 Çok alıngan ya da kırılgan olmak da narsizm belirtisi mi?

49:27 "Ben senin için şunu yaptım" diyerek karşılık beklemek bencillik mi?

52:55 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

53:47 İnsan neden kendini değersiz hisseder?

1:07:10 Alınganlığın üstesinden gelebilmek için ilk çözüm: Açık iletişim

1:15:45 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

1:18:00 Sosyal medyada birisine gönderme yapmak alınganlık davranışı mıdır?

1:35:25 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

1:38:25 Çevremizdeki kişiler sürekli alıngan davranıyorsa ne yapmalıyız?

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