Alınganlık ve Kurtulma Yolları I Kendini Bilmek

Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

Alıngan olduğumuzu nasıl anlarız? Alıngan insanların özellikleri nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Alınganlık" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek programının bu bölümüne Aile ve Çift Terapisti / Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:18 İçimizdeki düşmancıl duyguları başkasına mal etmek: Alınganlık

03:17 İnsan neden birisine alınır?

03:40 Aşırı duyarlı ya da aşırı duyarsız olma hâli nasıl ortaya çıkar?

07:25 Alıngan insanların özellikleri nelerdir?

12:30 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

16:27 Değersizlik ve onaylanmama duygusu nasıl oluşur?

22:17 Alıngan kişilerle nasıl iletişim kurabiliriz?

25:20 Alıngan olduğumuzu nasıl anlarız?

31:40 Zihin kuramı nedir?

40:50 Karşımızdakinin zihnini okuduğumuzu gösteren durumlar

42:23 Alınganlık bencillik midir?

46:42 Çok alıngan ya da kırılgan olmak da narsizm belirtisi mi?

49:27 "Ben senin için şunu yaptım" diyerek karşılık beklemek bencillik mi?

52:55 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

53:47 İnsan neden kendini değersiz hisseder?

1:07:10 Alınganlığın üstesinden gelebilmek için ilk çözüm: Açık iletişim

1:15:45 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

1:18:00 Sosyal medyada birisine gönderme yapmak alınganlık davranışı mıdır?

1:35:25 Alınganlığı anlamak ve üstesinden gelebilmek için ne yapmalıyız?

1:38:25 Çevremizdeki kişiler sürekli alıngan davranıyorsa ne yapmalıyız?