Soru- Cevap | Kendini Bilmek

Kurban kesme ibadetini çocuğuma nasıl izah edebilirim?

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00:00 Kendini Bilmek

03:00 Maddi durumum iyi olduğu halde para harcamak beni endişelendiriyor, ne yapmalıyım?

13:00 Kurban kesme ibadetini çocuğuma nasıl izah edebilirim?

18:30 Kurbanı kesilirken görmek çocukları nasıl etkiler?

25:00 7 yıllık evliyim eşim her yere annesini de götürmek istiyor, ne yapmalıyım?

42:00 10. sınıfa giden kızım okula devam etmek istemiyor, ne yapmalıyım?

51:00 Eşim çok takıntılı ve alıngan ne yapmalıyım?

01:02:00 İş seçimi konusunda kararsızlık yaşıyorum, ne yapmalıyım?

01:10:00 8 yaşındaki kızımın dikkat eksikliği ve kaygıları var, ne yapmalıyım?

01:21:00 Liseye giden oğlum okula bir türlü uyum sağlayamıyorum, ne yapmalıyım?

01:27:00 Suçsuz olsam da sürekli birilerine açıklama yapıyorum, ne yapmalıyım?

01:37:00 Anda kalmak tam olarak nedir?