Sağlıklı Bir Aile İçin Temel Etken Mutluluk mu? | Kendini Bilmek

Mutlu Bir Aile İçin Zaman Ayırmak Neden Önemli?

Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı Hilal Çorbacıoğlu ve Aile Danışmanı Filiz Tepe konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Aile Bağları Hangi Durumlarda Zarar Görüyor?

08:00 Güçlü Bir Aile İçin Saygı Neden Önemli?

11:15 Sağlıklı Aile Bağları Nasıl Oluşur?

20:00 Sağlıklı Aile İlişkileri ve Çatışma Çözme Becerileri

25:15 Kuşak Çatışması Aileyi Nasıl Etkiliyor?

28:15 Sağlıklı Aile İlişkileri ve Çatışma Çözme Becerileri

32:00 Sağlıklı Aile Bağlarını Nasıl Oluşturabiliriz?

44:00 Şükür Duygusu Aile Bağlarını Nasıl Etkiliyor?

46:30 Sağlıklı Bir Aile İçin Temel Etken Mutluluk mu?

57:00 Sağlıklı Aile Yapısı Nasıl Olmalı?

01:05:00 Aile İlişkilerinin Olmazsa Olmazı: Empati

01:08:00 Mutlu Bir Aile İçin Zaman Ayırmak Neden Önemli?

01:10:00 "Her Şeyi Ben Yaparım" Anlayışı İlişkilerini Nasıl Etkiliyor?

01:27:00 Sağlıklı Aile Bağlarını Nasıl Oluşturabiliriz?