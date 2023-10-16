Kanser Hastalıkları ve Tedavileri I Kendini Bilmek
Kanser hastaları için beslenme neden önemli?
Kendini Bilmek'e bugün Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez konuk oldu. Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
01:01 Kanser hastalıkları ve tedavileri
04:36 Kanserin nedenleri neler?
06:45 Kanser hastalıklarında genetik ve çevresel faktör etkileri
08:34 "Erkeklerde meme kanserini görebiliriz"
10:00 Günümüzde en yaygın kanser türü nedir?
10:52 Kanser gelişiminde rol alan faktörler neler?
16:16 Şeker kanseri besler mi?
37:35 Kanser hastaları için beslenme neden önemli?
39:06 Kaç çeşit kanser hastalığı bulunuyor?
40:36 Meme kanserinin belirtileri neler?
41:54 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı
45:17 Kanserin erken teşhisi neden önemli?
55:22 Kanser oluşumunun sebepleri neler?
58:30 Kanserde ileri tanı ve tedavi yöntemleri
01:01:17 Kemoterapi tedavi süreci nasıldır?
01:03:29 Kanser tedavisinin psikolojik etkileri neler?
01:08:30 Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar neler?
01:10:30 Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar