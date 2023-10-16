Kanser Hastalıkları ve Tedavileri I Kendini Bilmek

Kanser hastaları için beslenme neden önemli?

Kendini Bilmek'e bugün Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez konuk oldu. Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

01:01 Kanser hastalıkları ve tedavileri

04:36 Kanserin nedenleri neler?

06:45 Kanser hastalıklarında genetik ve çevresel faktör etkileri

08:34 "Erkeklerde meme kanserini görebiliriz"

10:00 Günümüzde en yaygın kanser türü nedir?

10:52 Kanser gelişiminde rol alan faktörler neler?

16:16 Şeker kanseri besler mi?

37:35 Kanser hastaları için beslenme neden önemli?

39:06 Kaç çeşit kanser hastalığı bulunuyor?

40:36 Meme kanserinin belirtileri neler?

41:54 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı

45:17 Kanserin erken teşhisi neden önemli?

55:22 Kanser oluşumunun sebepleri neler?

58:30 Kanserde ileri tanı ve tedavi yöntemleri

01:01:17 Kemoterapi tedavi süreci nasıldır?

01:03:29 Kanser tedavisinin psikolojik etkileri neler?

01:08:30 Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlar neler?

01:10:30 Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar