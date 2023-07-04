İç sıkıntısı | Kendini Bilmek

Durduk yere neden içimiz sıkılmaya başlar?

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "İçsel sıkıntı" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:36 Neden içimiz sıkılır?

03:33 Durduk yere neden içimiz sıkılmaya başlar?

05:00 İnsanda sıkıntı oluşturan geleceğin belirsizliği midir?

06:24 İç sıkıntısı neden olur?

08:27 Hayatımızda bir şeylerin iyi gitmediğine dair işaretler

09:34 Özellikle hangi dönemlerde içimiz sıkılır?

11:22 Geçmişi yok saymak iç sıkıntısına neden olur mu?

13:45 Psikolojik iç sıkıntısı nedir?

18:44 İç sıkıntısının psikolojik hastalıklarla bağlantısı var mı?

20:38 Kendi hayatımızın kontrolünü ele almak için ne yapmalıyız?

22:21 Sağlıklı bir benlik algısına sahip olduğumuzu nasıl anlarız?

29:13 İç sıkıntısı sabretmekle geçer mi?

30:16 Kendi hayatımızın kontrolünü ele almak için ne yapmalıyız?

34:02 Yoğun şekilde karamsarlık yaşamamızın nedeni nedir?

37:38 Günlük hayatın içindeki stresi nasıl dengeleyebiliriz?

44:35 Çocukluk hayatının iç sıkıntısına etkisi

49:30 Aile tipleri nelerdir?

01:05:14 Hayatımızın rehberi duygularımız mı?

01:07:03 Duygularımızı ne kadar iyi yönetebiliyoruz?