İç sıkıntısı | Kendini Bilmek
Durduk yere neden içimiz sıkılmaya başlar?
Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "İçsel sıkıntı" konusu konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:36 Neden içimiz sıkılır?
03:33 Durduk yere neden içimiz sıkılmaya başlar?
05:00 İnsanda sıkıntı oluşturan geleceğin belirsizliği midir?
06:24 İç sıkıntısı neden olur?
08:27 Hayatımızda bir şeylerin iyi gitmediğine dair işaretler
09:34 Özellikle hangi dönemlerde içimiz sıkılır?
11:22 Geçmişi yok saymak iç sıkıntısına neden olur mu?
13:45 Psikolojik iç sıkıntısı nedir?
18:44 İç sıkıntısının psikolojik hastalıklarla bağlantısı var mı?
20:38 Kendi hayatımızın kontrolünü ele almak için ne yapmalıyız?
22:21 Sağlıklı bir benlik algısına sahip olduğumuzu nasıl anlarız?
29:13 İç sıkıntısı sabretmekle geçer mi?
30:16 Kendi hayatımızın kontrolünü ele almak için ne yapmalıyız?
34:02 Yoğun şekilde karamsarlık yaşamamızın nedeni nedir?
37:38 Günlük hayatın içindeki stresi nasıl dengeleyebiliriz?
44:35 Çocukluk hayatının iç sıkıntısına etkisi
49:30 Aile tipleri nelerdir?
01:05:14 Hayatımızın rehberi duygularımız mı?
01:07:03 Duygularımızı ne kadar iyi yönetebiliyoruz?