Duygusal Yeme ve Kilo Vermek | Kendini Bilmek

Bu bölümde Psikolog Zinnur Küçükköseleci ve Klinik Psikolog Tuba Tuncel Dursun ile duygusal yeme ve sağlıklı kilo vermenin önemi konuşuldu.

Duygusal yeme nedir? İştah dengeleme nasıl olmalı? Bazı besinleri tercih ediyorsak bir duygu açlığı yaşıyor olabilir miyiz? Diyette ekmek tüketimi nasıl olmalı? Sağlıklı kilo vermede egzersiz neden önemli?

Kendini Bilmek'in bu bölümüne Uzman Diyetisyen / Psikolog Zinnur Küçükköseleci ve Klinik Psikolog Tuba Tuncel Dursun konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Duygusal yeme nedir?

06:30 Duygusal yemenin önüne nasıl geçeriz?

09:00 Yalnızlık yemek yeme ihtiyacımızı artırıyor mu?

13:30 Duygusal yemenin önüne nasıl geçeriz?

15:00 Diyet psikolojisi nedir?

18:45 Sosyal medya ve ideal beden algısı

21:30 İdeal beden nedir?

26:15 Diyette ekmek tüketimi nasıl olmalı?

28:45 Duygusal yemenin önüne nasıl geçeriz?

40:00 Sağlıklı kilo vermede egzersiz neden önemli?

44:30 Duygusal yemede kontrol nasıl olmalı?

54:00 Tatil haftasında aile ilişkileri

57:00 Tatili ödevlerle geçirmek çocukları nasıl etkiler?

01:05:00 Çocuklar tatili nasıl değerlendirilmeli?

01:13:00 Çocuk eğitiminde ve gelişiminde oyun oynamanın önemi

01:28:00 Çocuklar neden tek oyun oynamak ister?

01:33:00 Anne baba kaygısı çocuğa nasıl yansıyor?