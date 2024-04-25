Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor? | Kendini Bilmek

İnsan Kendini Yeniden Ne Zaman Keşfeder?

Kendini Bilmek'e Psikolog Kevser Türk ve Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 İçimizdeki Çocuk Kim?

12:00 "İçimizdeki Çocuk" Hayatımıza Nasıl Yön Veriyor?

16:30 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?

21:30 Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık: İçimizdeki Çocuk

24:00 Travmalar İçimizdeki Çocuğu Nasıl Etkiler?

31:00 İçimizdeki Çocuğu Nasıl Besleyebiliriz?

49:00 Aile Ortamı İçimizdeki Çocuğu Nasıl Güçlendirir?

54:00 Ailesinden Ayrışamamış Bir Kişinin Psikolojik Durumu

59:00 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?

01:09:00 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?

01:15:00 Hangi Yöntemlerle İçimizdeki Çocuğu İyileştirebiliriz?

01:22:00 Çocukluk Dönemi Yaraları "İçimizdeki Çocuğu" Nasıl Etkiliyor?

01:27:00 İnsan Kendini Yeniden Ne Zaman Keşfeder?

01:32:00 İçimizdeki Çocuk Ölürse Ne Olur?