Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor? | Kendini Bilmek
İnsan Kendini Yeniden Ne Zaman Keşfeder?
Kendini Bilmek'e Psikolog Kevser Türk ve Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
03:00 İçimizdeki Çocuk Kim?
12:00 "İçimizdeki Çocuk" Hayatımıza Nasıl Yön Veriyor?
16:30 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?
21:30 Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık: İçimizdeki Çocuk
24:00 Travmalar İçimizdeki Çocuğu Nasıl Etkiler?
31:00 İçimizdeki Çocuğu Nasıl Besleyebiliriz?
49:00 Aile Ortamı İçimizdeki Çocuğu Nasıl Güçlendirir?
54:00 Ailesinden Ayrışamamış Bir Kişinin Psikolojik Durumu
59:00 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?
01:09:00 Çocukluk Deneyimleri İçimizdeki Çocuğu Nasıl Şekillendiriyor?
01:15:00 Hangi Yöntemlerle İçimizdeki Çocuğu İyileştirebiliriz?
01:22:00 Çocukluk Dönemi Yaraları "İçimizdeki Çocuğu" Nasıl Etkiliyor?
01:27:00 İnsan Kendini Yeniden Ne Zaman Keşfeder?
01:32:00 İçimizdeki Çocuk Ölürse Ne Olur?