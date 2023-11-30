Kalp Sağlığını Etkileyen Faktörler | Kendini Bilmek

Bu bölümde Prof. Dr. Atilla Bitigen ile kalp hastalıklarının belirtileri konuşuldu.

Tuz kullanımı kalp sağlığını nasıl etkiliyor? Kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kalp ve damar hastalıkları neler? Kalp hastalıklarında erken belirtiler neler? Kalbe iyi gelen meyve ve sebzeler neler?

Bu bölüme Prof. Dr. Atilla Bitigen konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

05:00 Neden erken yaşta kalp hastası oluyoruz?

07:15 Kalp hastalıkları en çok kimlerde görülüyor?

11:30 Kalp sağlığını etkileyen faktörler

13:25 Kalp hastalıklarının belirtileri neler?

23:00 Tuz kullanımı kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

33:00 Kalp rahatsızlıkları mideyi de etkiler mi?

37:00 Stres kalp sağlığını nasıl etkiliyor?

43:00 Kovid - 19 aşıları kalp sağlığını olumsuz etkiledi mi?

01:03:00 Hazır gıdalar kalp için büyük risk?

01:18:00 Tansiyonumuzu nasıl kontrol altında tutabiliriz?

01:23:00 Kalp krizi sonrası kalp sağlığını nasıl koruyabiliriz?

01:29:00 Damar tıkanıklığı belirtileri nelerdir?

01:34:00 Kalp sağlığını etkileyen faktörler