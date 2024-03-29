Ramazan İyilik ve Merhamet Duygumuzu Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek

Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?

Kendini Bilmek'in bu bölümüne Doç. Dr. Ümit Horozcu ve İletişimci - Yazar Tuğba Akbey İnan konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 İyilik Aracı: Merhamet

03:00 İyilik ve Merhamet Nedir?

08:15 Merhamet, Acımak mı Acıtmak mı?

09:30 Ramazan İyilik ve Merhamet Duygumuzu Nasıl Etkiliyor?

16:00 İyilik Aracı: Merhamet

22:30 Paylaştıkça Artan Bir İyilik: Merhamet

25:30 Merhametin İnsanı İyileştirici Yönü Ne?

27:00 Batı ve Doğu Arasındaki İyilik Anlayışı Farklı mı?

29:30 İyilik ve Merhamet Bilincimizi Nasıl Kalıcı Kılabiliriz?

38:00 İyilik ve Merhamet Bilinci Nasıl Ortaya Çıkar?

45:00 Kötülük ve İyiliğe Göre Daha mı Görünür?

46:50 Kötülük İyiliğin Önüne Nasıl Geçiyor?

54:00 İyilik ve Kötülük Dengesi

57:00 Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?

01:03:00 Güven, İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Şekillendiriyor?

01:07:00 Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?

01:11:00 Çocuklara İyilik ve Merhamet Duygusu Nasıl Kazandırılabilir?

01:16:00 İyilik ve Merhamet Bilinci Nasıl Ortaya Çıkar?