Ramazan İyilik ve Merhamet Duygumuzu Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek
Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?
Kendini Bilmek'in bu bölümüne Doç. Dr. Ümit Horozcu ve İletişimci - Yazar Tuğba Akbey İnan konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
02:00 İyilik Aracı: Merhamet
03:00 İyilik ve Merhamet Nedir?
08:15 Merhamet, Acımak mı Acıtmak mı?
09:30 Ramazan İyilik ve Merhamet Duygumuzu Nasıl Etkiliyor?
16:00 İyilik Aracı: Merhamet
22:30 Paylaştıkça Artan Bir İyilik: Merhamet
25:30 Merhametin İnsanı İyileştirici Yönü Ne?
27:00 Batı ve Doğu Arasındaki İyilik Anlayışı Farklı mı?
29:30 İyilik ve Merhamet Bilincimizi Nasıl Kalıcı Kılabiliriz?
38:00 İyilik ve Merhamet Bilinci Nasıl Ortaya Çıkar?
45:00 Kötülük ve İyiliğe Göre Daha mı Görünür?
46:50 Kötülük İyiliğin Önüne Nasıl Geçiyor?
54:00 İyilik ve Kötülük Dengesi
57:00 Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?
01:03:00 Güven, İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Şekillendiriyor?
01:07:00 Sosyal Medya İyilik ve Kötülük Duygusunu Nasıl Etkiliyor?
01:11:00 Çocuklara İyilik ve Merhamet Duygusu Nasıl Kazandırılabilir?
01:16:00 İyilik ve Merhamet Bilinci Nasıl Ortaya Çıkar?