Sosyal Medya ve Gerçeklik | Kendini Bilmek

Bu bölümde Sosyolog / Aile Danışmanı Neslihan Baki ve Psikolog Betül Kanat ile sosyal medya ve gerçek hayat arasındaki çelişkiler konuşuldu.

Sosyal medya zaman kullanımını nasıl etkiliyor? Sosyal medya hangi ihtiyaca yönelik hayatımıza girdi? Sosyal medya dışarıdaki ilişkilerimize nasıl yön veriyor? Sosyal medya gençlerin hayatında nasıl bir yere sahip?

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Sosyolog / Aile Danışmanı Neslihan Baki ve Psikolog R. Betül Kanat oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Sosyal Medya ve Gerçek İlişkiler

06:00 Sosyal medya zaman kullanımını nasıl etkiliyor?

09:00 Sosyal medya hangi ihtiyaca yönelik hayatımıza girdi?

14:00 Neden sosyal medyada hayatımızı paylaşma ihtiyacı duyuyoruz?

20:00 Sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmalı mıyız?

24:00 Sosyal medyada çok vakit geçirince içsel olarak rahatsız mı oluyoruz?

29:00 Sosyal medya dışarıdaki ilişkilerimize nasıl yön veriyor?

38:00 Sosyal medya gerçeklik ihtiyacını karşılıyor mu?

41:00 Sosyal medya narsisizmi besliyor mu?

45:30 Sosyal medya ve gerçek ilişkiler

54:00 Sosyal medya gençlerin hayatında nasıl bir yere sahip?

01:00:00 Sosyal medyayı tamamen hayatımızdan çıkarmalı mıyız?

01:16:00 Sosyal medya nasıl daha planlı kullanılabilir?

01:31:00 Sosyal medya hangi alanlarda tehlike yaratıyor?