Çocuklarda Sorumluluk Duygusunun Gelişmesi | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Hilal Akyüz ve Eğitimci - Yazar Ömer Faruk Öndağ ile çocuklara sorumluluk duygusunun kazandırılmasının önemi konuşuldu.

Sorumluluk duygusu çocuklarda ne zaman gelişmeye başlar? Çocuklar kendi sorumluluklarını nasıl üstlenebilir? Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmede aile ne kadar önemli? Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Hilal Akyüz ve Eğitimci - Yazar Ömer Faruk Öndağ konuk oldu.

Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuklarda sorumluluk duygusunun gelişmesi

11:00 Çocuklara sorumluluk duygusu nasıl kazandırılır?

14:45 Çocuklara kaç yaşından itibaren sorumluluk verilebilir?

18:00 Sorumluluk bilincinde anne - babanın rolü

22:30 Çocuklara yaşa uygun ne gibi görevler verilebilir?

31:00 Çocuklarda sorumluluk bilincini aileler nasıl destekler?

47:00 Çocuk ve ergenlerde sorumluluk bilinci

54:00 Çocuklarda sorumluluk bilincini aileler nasıl destekler?

01:03:00 Çocuklara sorumluluk bilinci nasıl aşılanır?

01:15:00 Sorumluluk ve öz güven arasındaki ilişki

01:21:00 Sorumluluk bilincinde anne - babanın rolü