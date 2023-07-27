Tercih Dönemi ve İlişkilerimizin Seyri | Kendini Bilmek

Bu bölümde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ve Klinik Psikolog Zahide Tepeli Temiz konuk oldu.

Üniversite tercihleri yaklaşırken Kendini Bilmek'te bugün tercih döneminde ailelerin nasıl davranması gerektiği konusu ele alındı. Kendini Bilmek'in bu bölümünde, tercih döneminde ailelere düşen görevleri, tercih döneminde aile ve çocuk arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği gibi birçok konu konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ve Klinik Psikolog Zahide Tepeli Temiz konuk oldu.

Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 54. bölümüyle sizlerle...