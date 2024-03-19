Şükretmenin Faydaları Neler? l Kendini Bilmek

Bireyin Manevi Gelişimi İçin Sabır Neden Önemli?

00:00 Kendini Bilmek

01:05 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun

03:02 Sabır Ve Şükür Psikolojisi

03:40 Bir Erdem Olarak: Sabır

05:25 Sabır Ve Şükür Neden Önemli?

06:46 Sabır Stresle Başa Çıkmada Nasıl Etkili?

07:08 Sabırsız Olmanın Sebebi Ne?

10:35 Bireyin Manevi Gelişimi İçin Sabır Neden Önemli?

12:05 Sabırlı Olmak İnsana Neler Kazandırır?

17:40 Şükrün Ruh Sağlığına Etkisi

23:50 Sabır Ve Şükür Psikolojisi

28:55 Bireyin Manevi Gelişimi İçin Sabır Neden Önemli?

36:10 Çevresel Faktörler Şükür Duygusunu Nasıl Etkiliyor?

43:10 Sabırlı Olmak İnsana Neler Kazandırır?

49:05 İnanç, Sabır Ve Şükür Duygusunu Nasıl Etkiliyor?

55:02 Bir Erdem Olarak: Sabır

58:10 Şükretmenin Mutlulukla İlişkisi Ne?

1:02:10 Şükretmenin Faydaları Neler?

1:04:15 Farkındalık Ve Şükür Arasındaki Bağlantı Ne?

1:11:20 Şükretmenin Mutlulukla İlişkisi Ne?