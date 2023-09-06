Soru - Cevap | Kendini Bilmek

Bu bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'in bu bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 30 yıllık evliyim kocam hiçbir şeyden memnun olmuyor ne yapmalıyım?

15:00 İlkokula giden kızımda dikkat eksikliği ve kaygı var, ne yapmalıyım?

32:00 Bazen bunalım ve huzursuzluk hissi ile doluyorum, ne önerirsiniz?

36:00 Eşim benim ailemin yanında çok mutsuz ne yapmalıyım?

47:00 10 yaşındaki oğlum evde değişik sesler çıkarıyor, ne yapmalıyım?

51:00 Kızım hayattan tat almıyor ona nasıl tavsiyeler vermeliyim?

58:00 Eşimin ailesi sürekli eşimi övüyor, rahatsız oluyorum ne yapmalıyım?

01:07:00 Yaşadığım hayat bana anlamsız geliyor ne yapmam gerekiyor?

01:15:00 12 yaşındaki torunum anime kitaplarından kafasını kaldırmıyor, ne yapmalıyım?

01:21:00 Anksiyete bozukluğu yaşıyorum, kronikleşti mi acaba, ne yapmalıyım?

01:26:00 Ailece psikolojik sıkıntılarımız var, öncelik terapi sırası nasıl olmalı?

01:31:00 Bana kötü davrananlardan uzaklaşmak yerine yakınlaşıyorum, sebebi nedir?