Depresyondan Kurtulmanın Tek Yolu Hareket Etmektir | Kendini Bilmek
Depresyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum, ne yapmalıyım?
Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kendini Bilmek
03:00 İsrail'in Filistin Soykırımı Devam Ediyor...
13:00 Oğlum 3 yaşında arkadaşlarına akran zorbalığı yapıyor, ne yapmalıyım?
18:00 Depresyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum, ne yapmalıyım?
30:00 Eşimden ayrılalı 2 yıl oldu, ayrıldığım için çevremdeki insanların olumsuz söylemlerine maruz kalıyorum, ne yapmalıyım?
35:30 Kızım evli problemlerini çözmek için ne yapmalıyım?
43:00 Kayınvalidem beni sürekli çekiştiriyor, ne yapmalıyım?
48:00 Bir Kadın Evlendikten Sonra Evine Dönemez mi?
55:00 Kocamla Tartıştığımda Haklı da Olsam Haksız da Olsam Önce Ben Adım Atıyorum, Ne Yapmalıyım?
01:04:00 Eşim Kendini Sürekli 11 Yaşındaki Oğlum İle Kıyaslıyor, Ne Yapmalıyım?
01:08:00 Gazze'de Yaşananlar Nedeniyle Gelecek Kaygısı Yaşıyorumi Ne Yapmalıyım?