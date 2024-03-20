Depresyondan Kurtulmanın Tek Yolu Hareket Etmektir | Kendini Bilmek

Depresyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum, ne yapmalıyım?

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 İsrail'in Filistin Soykırımı Devam Ediyor...

13:00 Oğlum 3 yaşında arkadaşlarına akran zorbalığı yapıyor, ne yapmalıyım?

18:00 Depresyon hastasıyım, ilaç kullanıyorum, ne yapmalıyım?

30:00 Eşimden ayrılalı 2 yıl oldu, ayrıldığım için çevremdeki insanların olumsuz söylemlerine maruz kalıyorum, ne yapmalıyım?

35:30 Kızım evli problemlerini çözmek için ne yapmalıyım?

43:00 Kayınvalidem beni sürekli çekiştiriyor, ne yapmalıyım?

48:00 Bir Kadın Evlendikten Sonra Evine Dönemez mi?

55:00 Kocamla Tartıştığımda Haklı da Olsam Haksız da Olsam Önce Ben Adım Atıyorum, Ne Yapmalıyım?

01:04:00 Eşim Kendini Sürekli 11 Yaşındaki Oğlum İle Kıyaslıyor, Ne Yapmalıyım?

01:08:00 Gazze'de Yaşananlar Nedeniyle Gelecek Kaygısı Yaşıyorumi Ne Yapmalıyım?