Çocuk Yetiştirirken Sık Yapılan Hatalar | Kendini Bilmek

Çocuk yetiştirme sürecinde yapılan yaygın hatalar...

Çocuk yetiştirmek, büyük bir sorumluluktur ve ebeveynlerin yapabileceği hataların bilincinde olmak önemlidir. Çocuk yetiştirme sürecinde yapılan yaygın hatalardan kaçınmak ve doğru bir yaklaşım benimsemek, çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için kritiktir. Kendini Bilmek'e bugün Prof. Dr. Serdal Seven konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Çocuk Yetiştirirken Sık Yapılan Hatalar

17:00 Çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler

27:00 Disiplinli bir ebeveyn olmak nasıl olur?

31:00 Duyarlı ve disiplinli bir ebeveyn nasıl olunur?

34:30 Sağlıklı sınırlar nasıl kurulur, çocukların neden ihtiyacı vardır?

38:30 Disiplin konusunda yapılan hataların çocuklar üzerindeki etkileri

45:00 Çocuklarla sağlıklı bağ nasıl kurulur?

01:01:00 Ebeveyn ve çocuk ilişkisinde güvenli bağ nasıl olmalı?

01:06:00 Çocuk yetiştirirken sık yapılan hatalar

01:21:00 Aileler çocuklarının sorumluluk gelişimine nasıl destek olabilir?

01:32:00 Çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler