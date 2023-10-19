Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz I Kendini Bilmek
Neden içimizden geldiği gibi davranamayız?
Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...
02:03 "Söylediklerimi İşitin Lütfen" şiiri
05:19 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz
06:11 İnsan Neden Kendisi Gibi Davranamaz?
09:28 Neden İçimizden Geldiği Gibi Davranamayız?
15:19 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz
27:02 Hayattaki Rollerimizden Sıyrılmakta Neden Zorlanırız?
38:54 Evde, İşte, Sosyal Ortamda Maskeler Oluşturmak Bizi Yormaz Mı?
47:30 Kendimiz Gibi Olmadığımızda Hastalanırız
52:00 Neden İçimizden Geldiği Gibi Davranamayız?
01:01:14 Persona Nedir?
01:18:07 Evde, İşte, Sosyal Ortamda Maskeler Oluşturmak Bizi Yormaz Mı?
01:22:02 Sosyal Maske Nedir?
01:34:28 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz