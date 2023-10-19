Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz I Kendini Bilmek

Neden içimizden geldiği gibi davranamayız?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...

02:03 "Söylediklerimi İşitin Lütfen" şiiri

05:19 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz

06:11 İnsan Neden Kendisi Gibi Davranamaz?

09:28 Neden İçimizden Geldiği Gibi Davranamayız?

15:19 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz

27:02 Hayattaki Rollerimizden Sıyrılmakta Neden Zorlanırız?

38:54 Evde, İşte, Sosyal Ortamda Maskeler Oluşturmak Bizi Yormaz Mı?

47:30 Kendimiz Gibi Olmadığımızda Hastalanırız

52:00 Neden İçimizden Geldiği Gibi Davranamayız?

01:01:14 Persona Nedir?

01:18:07 Evde, İşte, Sosyal Ortamda Maskeler Oluşturmak Bizi Yormaz Mı?

01:22:02 Sosyal Maske Nedir?

01:34:28 Hayattaki Rollerimiz ve Toplumdaki Maskelerimiz