Anaokulu Öncesi ilk Ayrılık: Yaz Okulu

Annenin çocukla ilişkisi çocuğun okula alışmasını nasıl etkiler?

Annenin çocukla ilişkisi çocuğun okula alışmasını nasıl etkiler? Anne ve çocuk arasında bağlanma nasıl gerçekleşir? Çocuklar okula başlarken onlara nasıl güven verebiliriz? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün seyircilerden gelen sorular Uzman Aile Danışmanı/Psikolog Ayşe Betül Nuroğlu, Uzman Psikolog/Aile Danışmanı Şeyma Kaplan tarafından cevaplandı.

00:00 Kendini Bilmek

02:18 Anaokulu öncesi ilk ayrılık: Yaz Okulu

06:13 Çocuklar annelerinden ayrılıp okulda kalmaya ne zaman hazır olur?

10:40 Okul öncesi çocuğun psikolojik gelişimi

14:17 Annenin çocukla ilişkisi çocuğun okula alışmasını nasıl etkiler?

19:50 Anne ve çocuk arasında bağlanma nasıl gerçekleşir?

22:30 Anne ve çocuk arasındaki duygusal bağ

31:17 Çocuklar okula başlarken onlara nasıl güven verebiliriz?

40:47 Çocuklar için okul seçerken dikkat edilmesi gerekenler

44:33 Anne ve çocuk arasındaki duygusal bağ

45:20 Simbiyotik bağ nedir? ne işe yarar?

54:00 Çocuklar okula başlarken neler hisseder?

56:15 Çocuklarda "Annem yoksa ben de yokum" düşüncesi nasıl oluşur?

1:03:10 Annenin çocukla ilişkisi çocuğun okula alışmasını nasıl etkiler?

1:27:25 Anne ve bebek arasındaki sağlıklı bağ nasıl kurulur?

1:12:00 Kriz durumlarında çocuklar nasıl sakinleştirilir?

1:19:05 Çocuklar annelerinden ayrılıp okulda kalmaya ne zaman hazır olur?

1:24:40 Çocuklar annelerinden ayrılıp okulda kalmaya ne zaman hazır olur?

1:24:52 Aileler kendi kaygısını çocuğa nasıl aktarır?

1:27:23 Herkes çocuğunu mutlaka yaz okuluna göndermeli mi?

1:30:05 Okul öncesi çocuğun psikolojik gelişimi

1:31:42 Yaz okuluna başlamadan önce nelere dikkat etmeli?