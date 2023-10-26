İsrail'in Filistin İşgali ve Soykırımı | Kendini Bilmek
İşgale karşı boykot neden önemli?
Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Bahriye Kaman konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...
03:00 İsrail'in Filistin işgali ve soykırımı
05:00 İşgal ve zulme duyarsızlaşma
06:30 İsrail'in Filistin işgali ve soykırımı
16:00 Narsisizm ve duyarsızlaşma
22:00 Kötülüğe karşı duyarsızlaşma
25:00 Fenomenler Filistin soykırımına neden duyarsız?
32:00 İşgale karşı boykot neden önemli?
44:00 Farkındalık mı, duyarsızlaşmak mı?
54:00 Bireyin kendi çevresi tarafından işgal edilmesi
01:01:00 Karşımızdaki insanlara "hayır" diyemediğimiz de oluyor?
01:07:00 İşgal ve narsisizm ilişkisi
01:14:00 Farkındalık mı, duyarsızlaşmak mı?
01:20:00 Narsist insanlar değişebilir mi?
01:28:00 İnsan neden değişime direnir?