İsrail'in Filistin İşgali ve Soykırımı | Kendini Bilmek

İşgale karşı boykot neden önemli?

Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Bahriye Kaman konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

03:00 İsrail'in Filistin işgali ve soykırımı

05:00 İşgal ve zulme duyarsızlaşma

06:30 İsrail'in Filistin işgali ve soykırımı

16:00 Narsisizm ve duyarsızlaşma

22:00 Kötülüğe karşı duyarsızlaşma

25:00 Fenomenler Filistin soykırımına neden duyarsız?

32:00 İşgale karşı boykot neden önemli?

44:00 Farkındalık mı, duyarsızlaşmak mı?

54:00 Bireyin kendi çevresi tarafından işgal edilmesi

01:01:00 Karşımızdaki insanlara "hayır" diyemediğimiz de oluyor?

01:07:00 İşgal ve narsisizm ilişkisi

01:14:00 Farkındalık mı, duyarsızlaşmak mı?

01:20:00 Narsist insanlar değişebilir mi?

01:28:00 İnsan neden değişime direnir?